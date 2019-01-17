Илья Геркус: "Хотите сказать, что Хеведес не усилит "Локомотив"?"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" заявил, что не считает трансфер защитника Бенедикта Хеведеса​ очень удачным. Также он добавил, что красно-зеленые выиграли борьбу за немца у двух других российских клубов.

– Если бы у вас была возможность вернуться назад, вы бы совершили трансфер Хеведеса?

– Считаю, что летние трансферы были очень удачными. Они очень эффективны с точки зрения экономики, на мой взгляд. Мы очень хорошо знаем рынок и прекрасно представляем, сколько стоят подобные игроки. Наверное, вы слышали, что за Хеведеса мы конкурировали с двумя российскими клубами, которые сейчас находятся выше нас в турнирной таблице. И мы выиграли эту конкуренцию. Это доказательство того, что этот трансфер до последнего рассматривался российским футбольным сообществом как усиливающий. Однократные ошибки Хеведеса в матчах, где он играл не на своей позиции, – не показатель. Потому что это высококлассный игрок, еще недавно игравший в одном из ведущих клубов мира – в "Ювентусе". В апреле он провел за "Юве" два матча по 90 минут. И вы хотите сказать, что этот игрок не усилит "Локомотив"? Серьезно?

– От чемпиона мира-2014 все, думаю, ждали гораздо большего.

– Человек в апреле играл в "Ювентусе", в стартовом составе. Как он в августе после этого может не усилить "Локомотив"? (Отдел футбола)

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