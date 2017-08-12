Илья Геркус: "Хотелось бы услышать реакцию УЕФА на переход Неймара в "ПСЖ"

Президент "Локомотива" Илья Геркус выразил озабоченность переходом нападающего "Барселоны" Неймара в "ПСЖ". Ранее сообщалось, что бразилец выкупил свой контракт у каталонцев за 222 миллиона, после чего подписал соглашение с парижанами. По мнению Геркуса, такой переход является нечестным по отношению к другим клубам.

– Ситуация с переходом Неймара изменила рынок, но не знаю, можно ли теперь действовать по-другому, – цитирует ТАСС Геркуса. – На мой взгляд, это противоречит духу и букве правил финансового fair play, хотелось бы услышать какую-то реакцию от УЕФА на то, что случилось, ведь это уже не fair play. Нам от этого не легче, у нас подписан двусторонний договор, и это является правонарушением, потому что мы должны руководствоваться не формой, а содержанием.

Смысл этого трансфера в том, что один клуб совершает действия, которые не сможет повторить никакой другой. Это нечестно, когда они таким образом получают преимущество. В этом и есть смысл fair play.

Больших трат от нас не ждите, мы очень сильно ограничены финансовым fair play. Усилиться и остаться в рамках бюджета и требования финансового fair play - это тяжелый труд, поэтому больших трат точно не будет.