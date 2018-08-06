Илья Геркус: "Хеведес совершенно здоров"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус не опасается по поводу здоровья новичка команды Бенедикта Хеведеса. В прошлом сезоне немец сыграл всего три матча за "Ювентус" из-за травм.

– Это не смущает. У нас замечательные врачи. Они всесторонне изучили Хеведеса. Я не хочу сказать, что в "Ювентусе" какие-то не такие врачи, – заявил в эфире программы "После футбола" Геркус. – Хеведес совершенно здоров. С характером травмы, которая была в "Ювентусе", разобрались. Игроку и нам она не повредит. Он будет играть еще очень долго и приносить пользу.