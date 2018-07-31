Илья Геркус: "Хеведес сочетает в себе самоотверженность Кьеллини и универсальность Барцальи"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал переход немецкого защитника Бенедикта Хеведеса. Ранее он выступал за "Шальке" и "Ювентус".

- Футбол – это спорт, а спорт – это стремление к лучшему. Сегодня я рад приветствовать в нашей железнодорожной семье чемпиона мира – Бенедикта Хеведеса! Наличие таких величин в составе априори делает наш клуб сильнее. Бенедикт Хеведес – редкий для сегодняшнего времени футболист, который с 13 до 29 лет был верен одному клубу ("Шальке"). Транзитом через "Ювентус" Бенедикт перебрался к нам, в "Локомотив", и подписал контракт сроком на три года. Когда прошлым летом я наблюдал за переездом Бенедикта из Гельзенкирхена в Турин, мне запомнилась одна фраза, которой итальянский специалист охарактеризовал стиль игры Хеведеса: он сочетает в себе самоотверженность Кьеллини с универсальностью Барцальи. Это определение совпало и с моим внутренним ощущением от игры Бенедикта. Важнейшим для нас является и тот факт, что тренерский штаб может использовать Хеведеса в равной степени успешно на любой позиции в обороне и при любой схеме - он универсал. В 2009 году Хеведес стал чемпионом Европы, будучи капитаном молодежной сборной Германии. В 2014 году Хёведес стал чемпионом мира, проведя на поле "от" и "до" все семь матчей немцев в Бразилии. С сегодняшнего дня Хеведес становится футболистом "Локомотива", за что хочется выразить благодарность нашему спортивному директору Эрику Штоффельсхаусу! Бенедикт привык побеждать. Предоставим ему такую возможность и в "Локо".

Фарфан, Крыховяк, Хеведес. Сбитые летчики с потенциалом – стратегия "Локо"