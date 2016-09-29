Илья Геркус: "Готов к вопросам болельщиков про зенитовское прошлое"

Президент "Локомотива" Илья Геркус перед встрече с болельщиками подчеркнул, что этот день очень важен для клуба. По словам Геркуса, он не боится вопросов о своем зенитовском прошлом, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Сегодня важный для нас день – встречаемся с болельщиками, людьми, для которых мы играем, – подчеркнул Геркус. – Хотим услышать их вопросы, пообщаться и побыть с ними вместе, как одна семья. Для нас это важно и нужно сейчас. Как и всегда. Мы к этому готовы.

– Вы не боитесь вопросов от болельщиков про ваше зенитовское прошлое?

– Нет, я готов к ним. У меня было такое прошлое, до прихода в "Локомотив" я болел за "Зенит" много лет.

– Не будет ли из-за этого проблем с фанатами?

– Надеюсь, что нет. Не хотел бы. Я сейчас полностью отождествляю себя с "Локомотивом".