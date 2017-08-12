Илья Геркус: "Год в "Локомотиве"? Почти ничем недоволен"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что в этом сезоне клуб продал самое большое количество абонементов за последние пять лет, хотя продажи еще продолжаются. Также Геркус рассказал, что в течение осени старые экраны будут перенесены с "РЖД Арены" на "Сапсан Арену".

– Динамика в росте количества зрителей на трибунах есть, она очень положительная, – цитирует ТАСС Геркуса. – На сегодняшний день мы продали абонементов больше, чем за предыдущие четыре года, это самое большое количество проданных абонементов за последние пять лет. Но хочется больше, и продажи еще продолжаются.

10 августа исполнился ровно год с момента моей работы в клубе? Почти ничем за год недоволен, критично к себе отношусь и считаю, что нужно еще больше, лучше, быстрее и сильнее. Недоволен, что у нас по-прежнему неполные трибуны, не так быстро, как хочется, происходят перемены структурные и организационные, хочется всего быстрее.

Экраны? Постепенно реализуем этот проект, никакой срочности нет. Нам все время говорят снять старые экраны, но они приварены, это тяжеленая конструкция, которой нужен проект, краны. Это не картину снять, а сложное инженерное мероприятие.