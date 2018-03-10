16:43 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Газон в Екатеринбурге хуже обычного, но условно приемлемый"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал ситуацию с проведением матча 22-го тура, в котором железнодорожники встречаются в Екатеринбурге с "Уралом".

Ранее из-за проблем с газоном в Екатеринбурге была вероятность, что матч могут перенести.

– Качество поля на стадионе "Урала" невысокое, – говорит Геркус. – Был вариант сыграть на арене, которую построили к чемпионату мира, но выяснилось, что там пока нет паспорта безопасности.

В "Урале" пообещали, что поле к матчу с "Локомотивом" будет нормальным

Другой вариант – провести матч на стадионе в Тюмени, который является запасным для "Урала" – там хорошее искусственное поле, но совсем холодно, по прогнозу – около 15-20 градусов мороза. А главное, это создало бы большие проблемы для болельщиков. Поэтому летим в Екатеринбург.

По прогнозу газон должен быть в среднем состоянии: хуже обычного, но условно приемлемый. Посмотрим ещё раз на него на месте. (Сергей ЕГОРОВ)

Турнирная таблица чемпионата России

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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14BrGRU

да семеныч, ну прям беда какая-то ....

19:04

Vladimir Semenovich

Какие позорные московские клубы, постоянно просят перенести игры по любому поводу, особенно Спартак и Локомотив. Видать у Локо поджилки затряслись, наверное он не выдержит напруги. Сегодня прошла информация о том, что Рубин просил вынести игру из Саранска в южные города либо в Сочи, либо в Краснодар, либо в Каспийск, но получил отказ от РФС. Наверное дуболомы из футбольной федерации решили провести матч на очень плохой синтетике при минус 10 и при пустых трибунах для популиризации футбола России. Этот примитивный жест рассчитан против Бердыева, любым способом, но ему нагадить, да гадьте, все равно Бердыев свое возьмет, может быть не в этом году, но в следующем ОБЯЗАТЕЛЬНО.

18:02

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