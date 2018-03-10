Илья Геркус: "Газон в Екатеринбурге хуже обычного, но условно приемлемый"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал ситуацию с проведением матча 22-го тура, в котором железнодорожники встречаются в Екатеринбурге с "Уралом".

Ранее из-за проблем с газоном в Екатеринбурге была вероятность, что матч могут перенести.

– Качество поля на стадионе "Урала" невысокое, – говорит Геркус. – Был вариант сыграть на арене, которую построили к чемпионату мира, но выяснилось, что там пока нет паспорта безопасности.

В "Урале" пообещали, что поле к матчу с "Локомотивом" будет нормальным

Другой вариант – провести матч на стадионе в Тюмени, который является запасным для "Урала" – там хорошее искусственное поле, но совсем холодно, по прогнозу – около 15-20 градусов мороза. А главное, это создало бы большие проблемы для болельщиков. Поэтому летим в Екатеринбург.

По прогнозу газон должен быть в среднем состоянии: хуже обычного, но условно приемлемый. Посмотрим ещё раз на него на месте. (Сергей ЕГОРОВ)

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