Илья Геркус: "Газон в Екатеринбурге хуже обычного, но условно приемлемый"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал ситуацию с проведением матча 22-го тура, в котором железнодорожники встречаются в Екатеринбурге с "Уралом".
Ранее из-за проблем с газоном в Екатеринбурге была вероятность, что матч могут перенести.
– Качество поля на стадионе "Урала" невысокое, – говорит Геркус. – Был вариант сыграть на арене, которую построили к чемпионату мира, но выяснилось, что там пока нет паспорта безопасности.
В "Урале" пообещали, что поле к матчу с "Локомотивом" будет нормальным
Другой вариант – провести матч на стадионе в Тюмени, который является запасным для "Урала" – там хорошее искусственное поле, но совсем холодно, по прогнозу – около 15-20 градусов мороза. А главное, это создало бы большие проблемы для болельщиков. Поэтому летим в Екатеринбург.
По прогнозу газон должен быть в среднем состоянии: хуже обычного, но условно приемлемый. Посмотрим ещё раз на него на месте. (Сергей ЕГОРОВ)
14BrGRU
да семеныч, ну прям беда какая-то ....
19:04
Vladimir Semenovich
Какие позорные московские клубы, постоянно просят перенести игры по любому поводу, особенно Спартак и Локомотив. Видать у Локо поджилки затряслись, наверное он не выдержит напруги. Сегодня прошла информация о том, что Рубин просил вынести игру из Саранска в южные города либо в Сочи, либо в Краснодар, либо в Каспийск, но получил отказ от РФС. Наверное дуболомы из футбольной федерации решили провести матч на очень плохой синтетике при минус 10 и при пустых трибунах для популиризации футбола России. Этот примитивный жест рассчитан против Бердыева, любым способом, но ему нагадить, да гадьте, все равно Бердыев свое возьмет, может быть не в этом году, но в следующем ОБЯЗАТЕЛЬНО.
18:02