Илья Геркус: "Фильм о чемпионстве "Локомотива" - это мое личное решение"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" признался, что создание фильма о чемпионстве в сезоне-2017/18 является его инициативой.

– Хотелось бы узнать вашу точку зрения о документальном фильме о чемпионстве. Он был опубликован буквально в тот же день, когда вы ушли из клуба.

– Давайте, расскажу, как все было. Это мое личное решение – сделать этот фильм. История заключалась в следующем – когда мы ушли на зимний перерыв (в сезоне-2017/18. – Прим. "СЭ") с восьмиочковым отрывом, мне в голову пришла идея: снять кино про нашу команду, про ее дух, про истории наших игроков и про то, как это соответствует ценностям нашего бренда. Насколько члены нашей команды интересные и многогранные люди со сложными судьбами.

Съемочная группа была пущена в святая святых. Было снято огромное количество материала – намного больше, чем в итоге вышло. Задача была – показать истории наших ребят, железных парней, которые бились за золото, не щадя себя. Было неважно, добьемся мы в итоге победы в чемпионате или нет, мы хотели показать битву за первое место со всех сторон. Рабочий процесс, как футболисты переживают… На наш взгляд, получилось интересно. Но историй Денисова, Фарфана, Рыбуса там нет. Почему-то их не сняли.

Первоначальные версии заворачивал, говорил: "Ребята, больше команды! Больше фокуса на команде!"

В конце августа появилась версия, которая меня более-менее устроила. Возник вопрос, когда ее показывать публике. Мы стали ждать, когда будет позитивный фон. Решили приберечь. Родилось два варианта – или публиковать накануне Нового года, чемпионского года, либо в годовщину чемпионства. (Отдел футбола)

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