Илья Геркус: "Фарфан стал одним из символов нового "Локомотива" – успешного и счастливого"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что полузащитник Джеферсон Фарфан стал символом клуба. Перуанец сегодня продлил контракт с железнодорожниками на два года.

– Фарфан стал одним из символов нового "Локомотива" – успешного и счастливого, – цитирует Геркуса официальный сайт "Локомотива". – У меня не было сомнений ни сейчас, ни в тот день, когда только появилась возможность привезти в Россию игрока такого класса. Джефф – прирожденный лидер и голеадор, не сомневаюсь, что он подарит нашим болельщикам множество новых радостных эмоций. Желаю ему удачных матчей на чемпионате мира в России! И с хорошим настроением ждем его потом в расположении нашего клуба для подготовки к новому сезону.