15:57 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Фарфан перешел в "Локомотив" в статусе свободного агента"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус рад переходу Джефферсона Фарфана в команду. Он добавил, что футболист перешел в московский клуб в статусе свободного агента.

– Мы рады приветствовать Джефферсона Фарфана в "Локомотиве"! Мы пригласили футболиста, имеющего отличный послужной список, способного разнообразить и усилить атакующие действия нашей команды, – приводит слова Геркуса официальный сайт "Локомотива". – Отмечу, что Фарфан перешел в "Локомотив" в статусе свободного агента. У него большая мотивация проявить себя не только в чемпионате России, но и на международном уровне. На него рассчитывают в сборной Перу, которая борется за право участия в ЧМ-2018. Желаем удачи и побед с "Локо"!

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http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14641

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