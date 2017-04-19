Илья Геркус: "Есть мысли выкупить Кверквелию"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что клуб рассматривает идею выкупа у "Рубина" прав на защитника Соломона Кверквелию. Этой зимой игрок был арендован у казанской команды до конца сезона.

- Есть мысли выкупить Кверквелию. Ведется ли работа? На такие вопросы нельзя отвечать прямо, это влияет на условия сделки, - цитирует "Р-Спорт" Геркуса. - Что касается Ари, мы очень довольны им. Надеемся, что он будет также продолжать, а о его будущем вы узнаете. Ни по каким футболистам сейчас нет конкретики по подписанию и переподписанию контрактов. Мы эти дела оставляем на конец сезона, поэтому говорить о чем-то преждевременно. То же самое касается и Юрия Семина. Все по окончании сезона. Сейчас у клуба очень напряженный график, поэтому не время для комментариев на эти темы.