16:53 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "Если Дюков пойдет на выборы, поддержу его"

Илья Геркус. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Геркус. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус прокомментировал изменения в высшем руководстве российского футбола. Сегодня стало известно об уходе Виталия Мутко с поста президента РФС, выборы состоятся 22 февраля.

- Могу только поблагодарить Виталия Леонтьевича за годы работы в футболе, - говорит Геркус. - Прежде всего, за выступление сборной в 2008-м и 2018-м годах, за организацию и проведение ЧМ-2018, за развитие нашего футбола. Все это - огромный труд.

- Кого поддержите на выборах?

- Александра Валерьевича Дюкова, если он будет избираться.   

- Если Дюков предложит, войдете в его команду? 

- Пока это слишком большое предположение. Если рассуждать об этом, то с Александром Валерьевичем всегда работалось хорошо и плодотворно. Он эффективный руководитель. (Сергей Егоров)

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