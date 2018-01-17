Илья Геркус: "Дзюба и Шатов? "Зенит" вряд ли захочет усиливать конкурента"

Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал спорным возможный переход нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в московский клуб, объяснив это тем, что команда играет с одним ярко выраженным форвардом. Говоря о полузащитнике питерцев Олеге Шатове, руководитель железнодорожников сказал, что тот мог бы подойти команды.

Напомним, "Зенит" 15 января отправился на сбор в ОАЭ без Дзюбы и Шатова. Как сообщил "СЭ" заместитель спортивного директора питерцев Вячеслав Малафеев, форвард не вошел в число игроков, отправившихся на сбор, по состоянию здоровья, а Шатов будет работать с "Зенитом-2".

В ночь на 17 января Дзюба в Инстаграме поделился видеозаписями с тренировки, отметив, что он "здоров как лев" и "готов на все 100".

– Я к Артему отношусь с большим уважением, это замечательный, большой футболист, но у нас на этой позиции играют Ари, Эдер и Джефферсон Фарфан, – цитирует ТАСС Геркуса. – Один из них (Фарфан. – Прим. "СЭ") играет феноменально хорошо. Приводить еще одного очень хорошего игрока на эту единственную позицию – решение спорное. Оно создает дополнительное напряжение и вряд ли даст безусловные варианты в игре.

Я вообще сомневаюсь, что трансферы из "Зенита" в "Локомотив" сегодня актуальны. Не потому что мы против, а потому что, скорее всего, "Зенит" вряд ли захочет усиливать конкурента за медали и место в пятерке.

Шатов – замечательный игрок, который, возможно, подошел бы нам – играет слева, выступал за сборную, но у нас он попадет в конкуренцию. Это, как и желание игрока и "Зенита", мы должны принимать в расчет. Есть сомнения, что все это сложится, хотя я ничего не отрицаю, все бывает.

Вячеслав Малафеев: "Дзюба отправился на лечение" //

Непокоренный! Дзюба показывает, что здоров как лев и готов на все 100