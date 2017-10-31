Илья Геркус: "Дзюба хотел перейти в "Локомотив". Есть шанс, что возобновим переговоры"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба летом хотел перейти в состав железнодорожников. Он также добавил, что не исключено, что переговоры по трансферу игрока возобновятся с открытием зимнего трансферного окна.

Напомним, в межсезонье сообщалось, что 29-летний форвард может перейти в "Локомотив" и "Краснодар", также в его услугах был заинтересован "Фенербахче". В последний день до закрытия трансферного окна президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что Дзюба остается в составе сине-бело-голубых.

– Дзюба хотел перейти в "Локомотив"?

– Да, Дзюба хотел перейти в "Локомотив". И "Локомотив" этого хотел, – приводит "Спорт день за днем" слова Геркуса. – Бывает такое. Один человек стремится к другому. Но обстоятельства нам не позволили быть вместе.

– Сергей Фурсенко наложил вето на трансфер?

– Трансфер не получился по ряду причин, о которых сейчас говорить неэтично.

– Есть шанс, что зимой или летом вы возобновите переговоры?

– Шанс есть всегда. И в этом случае тоже.

Напомним, что Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах во всех клубных турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.