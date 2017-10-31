Илья Геркус: "Дзюба хотел перейти в "Локомотив". Есть шанс, что возобновим переговоры"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба летом хотел перейти в состав железнодорожников. Он также добавил, что не исключено, что переговоры по трансферу игрока возобновятся с открытием зимнего трансферного окна.
Напомним, в межсезонье сообщалось, что 29-летний форвард может перейти в "Локомотив" и "Краснодар", также в его услугах был заинтересован "Фенербахче". В последний день до закрытия трансферного окна президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что Дзюба остается в составе сине-бело-голубых.
– Дзюба хотел перейти в "Локомотив"?
– Да, Дзюба хотел перейти в "Локомотив". И "Локомотив" этого хотел, – приводит "Спорт день за днем" слова Геркуса. – Бывает такое. Один человек стремится к другому. Но обстоятельства нам не позволили быть вместе.
– Сергей Фурсенко наложил вето на трансфер?
– Трансфер не получился по ряду причин, о которых сейчас говорить неэтично.
– Есть шанс, что зимой или летом вы возобновите переговоры?
– Шанс есть всегда. И в этом случае тоже.
Напомним, что Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах во всех клубных турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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http://www.sportsdaily.ru/articles/ilya-gerkus-ot-igorya-denisova-bomby-ne-zhdem