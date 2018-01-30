Илья Геркус: "Для "Спартака" против "Локомотива" будет смертельно важный матч"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил важность матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком", который пройдет 4 марта. По его словам, на чемпионство претендуют также ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит".
– Главный соперник? Это "Спартак", с которым нам предстоит сыграть первую же игру после зимней паузы, – цитирует "Царьград ТВ" Геркуса. – И для них это будет смертельно важный матч. Нам в этом смысле немного проще. "Зенит" может прибавить. Я считаю, потенциал этой команды полностью не раскрыт. И если они его раскроют, всем придется непросто.
ЦСКА всегда выдавал мощные концовки сезона. Мы прекрасно помним, как "армейцы" нас обошли, будучи далеко позади, феноменально выиграв тогда 10 из 11 матчей. Ну и "Краснодар" всегда был для всех загадкой. Вот эти пять клубов, думаю, и разыграют между собой золото чемпионата.
Дополнительная информация
https://tsargrad.tv/articles/prezident-lokomotiva-gerkus-vse-soperniki-poluchat-ot-nas-po-polnoj-programme_107838
Паровоз навсегда
4 марта и посмотрим у кого мондраж будет, но у Спартака он уже 15 февраля начнётся)
17:21
EstStar
у локо уже мандраж , Палыч в шоке , доел в кризисе
15:39
Sher-Khan
У Локомотива задача на сезон - 5 место. Всё что выше приятный бонус. Так что, напрягаться не будет ))
15:12
tarkys
Для Спартака, матч решающий, или ты в гонке, или всякое может быть, второе место тоже одно.
14:08
Wild Weasel
Почему для Спартака этот матч СМЕРТЕЛЬНО важен??? У Спартака задачи на сезон - Кубок и место в ЛЧ на следующий сезон... Ну ещё пройти в ЛЕ как можно дальше... А если удастся при этом выиграть чемпионат - так то приятный бонус! Общался со многими болельщиками Спартака - согласны на 2-е место, если первым будет НЕ зенит )))))) При таком раскладе, даже поражение от Локо не сильно уменьшит шансы Спартака на 2-3 место - ведь всем остальным претендентам ещё играть между собой, у Спартака календарь в этом плане самый простой (на бумаге - ведь обоср..ться можно всегда). А вот для Локо матч со Спартака гораздо более важен - проиграет и может сломаться - 5 очков за 9 туров - никакой не отрыв...
13:53
ЗЗ+
Интересно, чем это Локомотиву проще? Проиграют и мало того, что отрыв сократится до 5 очков (причем скорее всего сразу перед 2 командами - СМ и Зенит), так еще и реально мандраж получат.
13:52
Roov
М.б. все таки "жизненно важен"?
13:46