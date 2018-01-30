Илья Геркус: "Для "Спартака" против "Локомотива" будет смертельно важный матч"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил важность матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком", который пройдет 4 марта. По его словам, на чемпионство претендуют также ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит".

– Главный соперник? Это "Спартак", с которым нам предстоит сыграть первую же игру после зимней паузы, – цитирует "Царьград ТВ" Геркуса. – И для них это будет смертельно важный матч. Нам в этом смысле немного проще. "Зенит" может прибавить. Я считаю, потенциал этой команды полностью не раскрыт. И если они его раскроют, всем придется непросто.

ЦСКА всегда выдавал мощные концовки сезона. Мы прекрасно помним, как "армейцы" нас обошли, будучи далеко позади, феноменально выиграв тогда 10 из 11 матчей. Ну и "Краснодар" всегда был для всех загадкой. Вот эти пять клубов, думаю, и разыграют между собой золото чемпионата.

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