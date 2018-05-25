Илья Геркус: "Для "Локомотива" чемпионство - это чудо и волшебство"

Президент "Локомотива" Илья Геркус во время панельной сессии "Новые инфраструктура и технологии в спорте. Как эффективно использовать?" в рамках Петербургского международного экономического форума объяснил, почему клуб выбрал слоган "Ярче прошлого", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Почему вы выбрали слоган "Ярче прошлого" на минувший сезон? - вопрос Геркусу.

- "Локомотив" выигрывал золотые медали премьер-лиги в 2002-м и 2004-м. Но позже у клуба был темный период, и мы преодолели его. Мы обещаем вам - неважно как, но мы будем играть ярче, чем было: самоотдача, красивый, страстный футбол и события вокруг... Мы это обещание выполнили и даже перевыполнили. Для нас это чемпионство - чудо и волшебство. Никто не верил из нас, кроме нескольких человек. Сказка закончилась хорошо.