Илья Геркус: "Дерби будет решающим для "Спартака", а не для нас"

Президент "Локомотива" Илья Геркус не стал комментировать решение вещателя не показывать матч 21-го тура чемпионата России между его командой и "Спартаком" на общедоступном телевидении. Представитель руководства железнодорожников отметил, что на игру продано более 24 тысяч билетов.

– Воскресное дерби с красно-белыми называют чуть ли не решающим в чемпионской гонке.

– Для них это решающий матч. Для нас – нет. Мы находимся в немного разных позициях. Но, безусловно, мы хотим сыграть очень качественно и победить.

– Матча нет в сетке федерального "Матч ТВ". То есть его не покажут бесплатно. Как это прокомментируете? Вы ведь работали на спортивном телевидении.

– Это выбор правообладателя. Я ничего не хочу говорить.

– На днях вы заявили, что матч принесет "Локо" рекордную выручку. При этом фанаты "Спартака" жалуются на высокие цены: для них билеты за ворота стоят 1500 и 2000 рублей.

– Нам есть на кого ориентироваться. И прежде всего мы ориентируемся как раз на "Спартак". Чего они хотят? Думаю, на матчах красно-белых цены точно не ниже. На еврокубки, например. Ну, критикуют... Кто-то покупает, кто-то нет. Это всегда выбор.

– "Локо" в свое время выкупил билеты у "Спартака" и перепродал их своим болельщикам на гостевой сектор "Открытие Арены" по более низкой цене. Сейчас красно-белые могли бы при желании поступить также?

– Вы сами ответили на свой вопрос.

– До аншлага пока далеко?

– Нет. По последним данным продано уже больше 24 тысяч билетов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полная версия интервью Ильи Геркуса