Илья Геркус: "Болельщиков "Спартака" выпустили с трибуны раньше из-за возгорания кресел"

Президент "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в Инстаграме подвел организационные итоги матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0). По его словам, болельщиков долгое время не выпускали с трибун после завершения игры из-за ограничений пропускной способности метро.
- Спустя несколько дней после проведения важнейшего матча в Черкизове хотелось бы подвести промежуточные итоги, - написал Геркус. - Сразу после матча мы получили достаточное количество вопросов - ниже я постараюсь ответить на самые частые из них:
Долго выпускали с Южной трибуны - верх Севера отпустили раньше, чем Юг
Порядок выхода с трибун был объявлен в стандартном режиме, трибуну Север планировалось выпускать в последнюю очередь. Однако возгорание кресел в секторе спартаковских болельщиков вызвало необходимость открыть ворота, чтобы туда смогли попасть пожарные. В дальнейшем порядок выхода будет стандартным.
Время ожидания на трибунах после матча
Выход с трибун в последовательном порядке - это стандартные инструкции полиции, которые мы как клуб должны соблюдать из-за ограничений пропускной способности метро. Ожидание после матча, к сожалению – это неизбежная составляющая "большого" матча.
События подобного статуса в Европе проходят с теми же издержками, так как существует риск давки при выходе со стадиона и на входе в метро. Разница в том, где и как может быть организована зона ожидания. Согласен, что в сочетании с экстремальными погодными условиями все переносится сложнее. С коллегами из РФПЛ и совместно с представителями МВД мы стараемся проработать максимальное ускорение послематчевого процесса выхода с трибун. При этом, многие болельщики отметили, что вход на стадион был организован существенно быстрее. Хотел бы отметить слаженную работу полиции, службы стюардов - количество стюардов было существенно увеличено, и это дало свои плоды.
В перерыве не выпускали со стадиона
В связи с тем, что матчу была присвоена категория повышенной опасности, мы получили подобные инструкции от полиции. На следующих матчах вы сможете выходить на площадь в обычном режиме.
Фанаты соперника жгли стулья на Северной трибуне
Этими вопросами по регламенту занимается РФС, все решения будут обнародованы в ближайшее время.
xoxa
" это неизбежная составляющая "большого" матча. " Про какой он это матч говорит?))))))) Из-за цены на билеты (в 2 раза выше чем против 4 команды Европы - Атлетико М., в 3 раза выше чем на матч Локо - ЦСКА и в 5-7 раз выше чем на игры ЛОКО - Динамо и Краснодар ) на игре было всего 21 750 человек. Есть 2 выхода на м. Черкизовская + ст. м. Локомотив + ст.м. Преображенская площать ! КАКИЕ ОЧЕРЕДИ??? Какой матч? Всего 22 тыс. чел. на игре. МОЖНО было спокойно открыть весь ЗАПАД + весь Юг + Восток 6,7,8 одновременно для выхода! Когда эти выйдут открыть КБ Восток - 10,11,12. Потом дать 5 мин. и открыть Север! За 20 минут вышли бы все!, а не час на морозе - 10!!! БУДУ ЗНАТЬ КАК ВЫХОДИТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, тоже начну жечь кресла чтобы не мерзнуть на стадионе. П.С.: в метро когда зашли было на 100% пусто, практически все сели в метро!!! Очередей на Турникетах в метро тоже не было! ЛУЧШЕ бы Юг выпустили вместе с Западом сразу, чтобы актитвные КЗ уехали первыми, а так ехали в одних вагонах, СМЫСЛ ТОГДА ВООБЩЕ ДЕРЖАТЬ??? Если Юг и СЕВЕР в пустом метро вместе едут?))
17:56
shpasic
что, правда, что ли? действительно на Бернабеу, Камп Ноу или, например, Альянс Арене люди час ждут выхода?
17:07