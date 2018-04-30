22:18 30 апреля | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Болельщикам "Локо" нужно терпение"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что его команда имела моменты для голов, но не смогла их реализовать. Также он сказал, что у судьи были основания поставить пенальти в ворота железнодорожников.

 
Понедельник. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 2:0. 67-я минута. Федор СМОЛОВ открывает счет удар с 11-метровой отметки. Через минуту форвард оформит дубль."Локо" - чемпион? Смолов против!

– Были моменты до гола: перекладина, другие, но это футбол, – отметил Геркус.

– Вы общались с командой в автобусе, в раздевалке. Что это было ? Волнение, нервозность?

– Да нет, мы хорошо играли, вы видели.

– Пенальти был?

– Были основания давать такой пенальти хозяевам поля. Нормально, повод был. "Краснодар" – хороший клуб, желаю удачи.

– Не подорвало ли это поражение настрой команды на ближайшие матчи?

– Нет, не подорвало.

– Что можете пожелать болельщикам "Локомотива"?

– Счастливо добраться домой. Наши болельщики – молодцы, они замечательно поддерживали. Мы это очень ценим. Нужно немножко терпения, и все будет. (Екатерина ПОТАПОВА)

Краснодар - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Семь ветров

Через годи через два- будут в кубке уефа, а пока ничего не изменить, будут в тройке

23:36 30 апреля

баламошка

Бомжара говорит, чё надо делать болельщикам Локо. Лично я - спать! Фсё) Один раз в месяц мона и нажраться)

22:45 30 апреля

вперёд Спартак!

5 мая будем скандировать: вперёд, болотные бакланы!)))))))))))))))))))))))

22:31 30 апреля

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