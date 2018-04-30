Илья Геркус: "Болельщикам "Локо" нужно терпение"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что его команда имела моменты для голов, но не смогла их реализовать. Также он сказал, что у судьи были основания поставить пенальти в ворота железнодорожников.
– Были моменты до гола: перекладина, другие, но это футбол, – отметил Геркус.
– Вы общались с командой в автобусе, в раздевалке. Что это было ? Волнение, нервозность?
– Да нет, мы хорошо играли, вы видели.
– Пенальти был?
– Были основания давать такой пенальти хозяевам поля. Нормально, повод был. "Краснодар" – хороший клуб, желаю удачи.
– Не подорвало ли это поражение настрой команды на ближайшие матчи?
– Нет, не подорвало.
– Что можете пожелать болельщикам "Локомотива"?
– Счастливо добраться домой. Наши болельщики – молодцы, они замечательно поддерживали. Мы это очень ценим. Нужно немножко терпения, и все будет. (Екатерина ПОТАПОВА)
Семь ветров
Через годи через два- будут в кубке уефа, а пока ничего не изменить, будут в тройке
23:36 30 апреля
баламошка
Бомжара говорит, чё надо делать болельщикам Локо. Лично я - спать! Фсё) Один раз в месяц мона и нажраться)
22:45 30 апреля
вперёд Спартак!
5 мая будем скандировать: вперёд, болотные бакланы!)))))))))))))))))))))))
22:31 30 апреля