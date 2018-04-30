Илья Геркус: "Болельщикам "Локо" нужно терпение"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что его команда имела моменты для голов, но не смогла их реализовать. Также он сказал, что у судьи были основания поставить пенальти в ворота железнодорожников.

– Были моменты до гола: перекладина, другие, но это футбол, – отметил Геркус.

– Вы общались с командой в автобусе, в раздевалке. Что это было ? Волнение, нервозность?

– Да нет, мы хорошо играли, вы видели.

– Пенальти был?

– Были основания давать такой пенальти хозяевам поля. Нормально, повод был. "Краснодар" – хороший клуб, желаю удачи.

– Не подорвало ли это поражение настрой команды на ближайшие матчи?

– Нет, не подорвало.

– Что можете пожелать болельщикам "Локомотива"?

– Счастливо добраться домой. Наши болельщики – молодцы, они замечательно поддерживали. Мы это очень ценим. Нужно немножко терпения, и все будет. (Екатерина ПОТАПОВА)