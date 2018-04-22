Илья Геркус: "Аукается перенесенный матч с "Ахматом", ребята нервничают, ошибаются"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после ничьей с "Уфой" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что на игроках сказывается непростой календарь и перенесенные матчи.

– Тяжело даются очки. "Уфа" припарковала автобус, физически хорошо готова, сыграла на один матч меньше. А нам, конечно, аукается этот перенесенный матч с "Ахматом". Тяжело проводить три игры в неделю. Ребята нервничают, совершают ошибки. В конце разыгрались, но не получилось. "Уфа" просто мастер по обороне. Но ничего еще не потеряно. У нас неделя на подготовку к "Краснодару".

– Там будет легче? Соперник ведь так закрываться не будет.

– Точно закрываться не будет. "Краснодар" играет в атакующий футбол.

– Что с Чорлукой случилось?

– Все в порядке, просто поберегли его.

– "Спартак" способен ввязаться в чемпионскую борьбу?

– Мы на соперников не смотрим. Мы только сами себе можем помешать. Дома этой весной играем хуже, чем на выезде. Что-то давит на команду. И еще погода... Нам так везет: вчера было плюс 20, а сейчас плюс 3. (Юлия ЯКОВЛЕВА)