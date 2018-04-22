21:20 22 апреля | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Аукается перенесенный матч с "Ахматом", ребята нервничают, ошибаются"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус после ничьей с "Уфой" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что на игроках сказывается непростой календарь и перенесенные матчи.

– Тяжело даются очки. "Уфа" припарковала автобус, физически хорошо готова, сыграла на один матч меньше. А нам, конечно, аукается этот перенесенный матч с "Ахматом". Тяжело проводить три игры в неделю. Ребята нервничают, совершают ошибки. В конце разыгрались, но не получилось. "Уфа" просто мастер по обороне. Но ничего еще не потеряно. У нас неделя на подготовку к "Краснодару".

– Там будет легче? Соперник ведь так закрываться не будет.

– Точно закрываться не будет. "Краснодар" играет в атакующий футбол.

– Что с Чорлукой случилось?

– Все в порядке, просто поберегли его.

"Спартак" способен ввязаться в чемпионскую борьбу?

– Мы на соперников не смотрим. Мы только сами себе можем помешать. Дома этой весной играем хуже, чем на выезде. Что-то давит на команду. И еще погода... Нам так везет: вчера было плюс 20, а сейчас плюс 3. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Prometheus1983

Хрю

22:54 22 апреля

Непорочный как ТИ

пипкус иди в баньке с судьями попарься, им ныть будешь

22:16 22 апреля

Vlad1992

"на так везёт". уж не очкастому еврею жаловаться на отсутствие удачи.

21:40 22 апреля

Aborigen06

Чего тебе там аукается чучело??? не смешил бы нас своим детским лепетом, аукается ему...))))

21:39 22 апреля

mikeV

Какие у Локо организьмы слабые....

21:34 22 апреля

Валерий Милан-Монако

А может Цска дополнительная игра с лондонским Арсеналом)а Спартаку кубковая с Крыльми советами и Тосно?))) Бедный Геркус со своими нелепыми оправданиями))

21:30 22 апреля

Никто62

А может ты уже продал чемпионство Спартаку-как многие тут думали.Видно же что игроки тормозят

21:25 22 апреля

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