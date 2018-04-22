Илья Геркус: "Аукается перенесенный матч с "Ахматом", ребята нервничают, ошибаются"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после ничьей с "Уфой" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что на игроках сказывается непростой календарь и перенесенные матчи.
– Тяжело даются очки. "Уфа" припарковала автобус, физически хорошо готова, сыграла на один матч меньше. А нам, конечно, аукается этот перенесенный матч с "Ахматом". Тяжело проводить три игры в неделю. Ребята нервничают, совершают ошибки. В конце разыгрались, но не получилось. "Уфа" просто мастер по обороне. Но ничего еще не потеряно. У нас неделя на подготовку к "Краснодару".
– Там будет легче? Соперник ведь так закрываться не будет.
– Точно закрываться не будет. "Краснодар" играет в атакующий футбол.
– Что с Чорлукой случилось?
– Все в порядке, просто поберегли его.
– "Спартак" способен ввязаться в чемпионскую борьбу?
– Мы на соперников не смотрим. Мы только сами себе можем помешать. Дома этой весной играем хуже, чем на выезде. Что-то давит на команду. И еще погода... Нам так везет: вчера было плюс 20, а сейчас плюс 3. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Prometheus1983
Хрю
22:54 22 апреля
Непорочный как ТИ
пипкус иди в баньке с судьями попарься, им ныть будешь
22:16 22 апреля
Vlad1992
"на так везёт". уж не очкастому еврею жаловаться на отсутствие удачи.
21:40 22 апреля
Aborigen06
Чего тебе там аукается чучело??? не смешил бы нас своим детским лепетом, аукается ему...))))
21:39 22 апреля
mikeV
Какие у Локо организьмы слабые....
21:34 22 апреля
Валерий Милан-Монако
А может Цска дополнительная игра с лондонским Арсеналом)а Спартаку кубковая с Крыльми советами и Тосно?))) Бедный Геркус со своими нелепыми оправданиями))
21:30 22 апреля
Никто62
А может ты уже продал чемпионство Спартаку-как многие тут думали.Видно же что игроки тормозят
21:25 22 апреля