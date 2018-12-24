Илья Геркус: "Англия взорвала рынок своими трансферами и убивает все живое"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус не считает, что английские клубы эффективно действуют на трансферном рынке.

- Англия тратит самые большие и самые нерациональные деньги за игроков, - сказал Геркус в программе COMMANDOS. - Эффективность - это когда вы тратите определенную сумму и потом не жалеете о потраченном. А Англия взорвала рынок своими трансферами и, по сути, убивает все живое, платя по 50 миллионов за игроков. Обратите внимание, что при этом они не выигрывают Лигу чемпионов. Назвать это эффективным точно нельзя.

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