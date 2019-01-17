Илья Геркус: "Анчелотти – фигура мирового масштаба. Ну какой "Локомотив"?"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" признался, что встречался с Карло Анчелотти​ не с целью приглашения в клуб.

– Зачем вы весной встречались с Карло Анчелотти?

– Мы общались, обсуждали российский футбол. Ему интересно было узнать о нашем рынке, нам было интересно послушать его взгляды, что мудрый человек скажет про российский футбол. "Локомотив"? Карло – фигура мирового масштаба. Ну какой "Локомотив"?

– Чем поделился Анчелотти?

– Взглядом на наш футбол, он посмотрел пару игр, поделился мнением. (Отдел футбола)

Полностью интервью Ильи Геркуса