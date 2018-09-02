Илья Геркус: "Агент Сафонов намеренно лжет"

Президент "Локо" отреагировал на высказывания агента Алексея Сафонова по поводу целесообразности покупки защитника Бенедикта Хеведеса.

- Хрустальный! И это при зарплате больше 4 миллионов евро. Даже не знаю… Вроде, в "Локомотиве" говорили о режиме экономии. Но когда игроки видят, что футболисту кладут такое жалование, а он не выходит на поле… - сказал Сафонов в интервью "СЭ".

- Агент Сафонов лжет, - говорит Геркус. - Лжет осознанно, чтобы посеять раздор внутри команды. Он клевещет, чтобы расколоть изнутри коллектив. Распространяет лживые слухи как о травме игрока, так и о его зарплате.

Зарплата, о которой говорит Сафонов (4 млн. евро - Прим. "СЭ") и близко не соответствует действительности. Зарплаты в команде - это вообще не его дело. И если берешься оценивать, то говори правду. (Сергей ЕГОРОВ)

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