Илья Абаев: "Заставлять своих детей заниматься спортом никогда не буду"

Голкипер "Ростова" Илья Абаев признался, что не будет заставлять детей идти по своим стопам и становиться футболистом. 36-летний россиянин воспитывает двух сыновей.

- У меня два сына: старшему 4, младшему полгода, - цитирует пресс-служба клуба Абаева. - Старший – Кристиан уже занимается гимнастикой, развивается. Ему нравится играть в мяч во дворе.

- Хотел бы, чтобы у ваших детей было спортивное детство?

- Я настаивать не буду. Просто покажу им, что есть спорт, футбол. Если им понравится, пусть занимаются. Но заставлять детей заниматься никогда не буду.