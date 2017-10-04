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11:50 | Футбол — РФПЛ

Илья Абаев: "Заставлять своих детей заниматься спортом никогда не буду"


Голкипер "Ростова" Илья Абаев признался, что не будет заставлять детей идти по своим стопам и становиться футболистом. 36-летний россиянин воспитывает двух сыновей.

- У меня два сына: старшему 4, младшему полгода, - цитирует пресс-служба клуба Абаева. - Старший – Кристиан уже занимается гимнастикой, развивается. Ему нравится играть в мяч во дворе.

- Хотел бы, чтобы у ваших детей было спортивное детство?

- Я настаивать не буду. Просто покажу им, что есть спорт, футбол. Если им понравится, пусть занимаются. Но заставлять детей заниматься никогда не буду.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11276

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