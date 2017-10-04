Илья Абаев: "Ростов" оказался идеальным вариантом продолжения карьеры"

Голкипер "Ростова" Илья Абаев отметил, что переход в ростовский клуб был лучшим вариантом для него. 36-летний россиянин летом на правах свободного агента покинул "Локомотив" и подписал контракт с "Ростовом".

– Все решилось буквально за пару дней, - цитирует пресс-служба клуба Абаева. - Мне позвонили, и я согласился. "Ростов" оказался идеальным вариантом продолжения карьеры.

– В 36 лет не каждый решится на переезд в другой город.

– В этом не было никакой проблемы, да и семья отнеслась положительно к переменам. Супруга понимает, что она замужем за футболистом. Я всегда чувствую ее поддержку и благодарен ей за это.

– В 36 лет трудно постоянно выкладываться на сто процентов?

– Нет, возраст абсолютно не помеха, чувствую себя прекрасно на тренировках. Если правильно относиться к делу, никаких проблем не возникнет.