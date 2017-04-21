Илья Абаев: "Принял решение о переходе в "Краснодар" практически не раздумывая"

Голкипер Илья Абаев заявил, что принял решение перейти в "Краснодар" на правах аренды из "Локомотива", так как в московском клубе он не имел шансов выйти на поле. В текущем сезоне 35-летний вратарь провел всего два матча. За "Локомотив" он играл с 2013 года.

– Решение о переходе в "Краснодар" принял практически не раздумывая, – цитирует официальный сайт "Краснодара" Абаева. – Понимал, что нужно что-то поменять. В "Локомотиве" в этом сезоне выйти в составе шансов не было. "Краснодар" в этой ситуации выглядел очень хорошим вариантом. Все случилось очень быстро. Сам еще до конца не понял, что произошло (улыбается).

В команде со многими знаком. Знаю коллегу Андрея Синицына, с Пашей Мамаевым вместе выступали еще за "Торпедо", с Ромой Шишкиным и Димой Торбинским играли в "Локомотиве". Впечатления от первого дня пребывания в клубе – самые позитивные. Сильная команда, хороший коллектив. Очень понравилась база. Надеюсь, что смогу принести пользу "Краснодару" в оставшейся части сезона.

Напомним, что матч 24-го тура "Краснодар" - "Арсенал" состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи