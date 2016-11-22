Ильсур Метшин: "Вопрос по Еременко решили с Гинером вне юридической плоскости"

Президент "Рубина" и мэр Казани Ильсур Метшин выразил мнение, что история с нападающим Сердаром Азмуном, выступающим за "Ростов", не похожа на случай, когда из казанского клуба в ЦСКА переходил Роман Еременко, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он поблагодарил СМИ за то, что придали огласку этой истории, что привлекло внимание общественности.
- Спасибо журналистам за то, что создали шумиху вокруг ситуации с Азмуном, - сказал Метшин. - На самом деле подобных историй в нашей премьер-лиге много. Нормальный юридический процесс. Другое дело, он ненормальный с точки зрения того, как поступили с "Рубином". Важно довести вопрос до конца.
- Видели ли вы реакцию пресс-атташе "Ростова" на баннер, посвященный Азмуну? (ранее пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский работал в Казани. - Прим. "СЭ")
- Не видел. Я футбол смотрел. И не знаю, кто такой их пресс-атташе.
- Это ведь не первый случай, когда с "Рубином" так поступают. Пару лет назад похожая история была с Еременко...
- Нет. Евгений Гинер поступил очень порядочно со мной как с новым президентом "Рубина". Когда я поднял этот вопрос, мы обсудили все вне юридической плоскости и пожали друг другу руки. Евгений Леннорович выполнил свое обещание как джентльмен на сто процентов. "Рубин" и ЦСКА решил вопрос вне юридической плоскости, а рукопожатием двух руководителей.
- Что за обещание? Финансовое?
- Какая вам разница? Пусть через какое-то время, но наши интересы были учтены. На таких людях, как Гинер, футбол и держится.
Вопреки
Заметили как изменилась риторика новых боссов "Рубина" после приглашения его на открытие нового стадиона - ярмарки ЦСКА ??? Решить вопрос вне юридической плоскости по оплате решения ФИФА и УЕФА за переход Еременко - это каким образом ? Не на том ли торжестве для избранных (Гинер позвал лишь Дюкова и казанского решалу в вип-ложу на чашку чая) наверно и был предложен вариант решения спора в виде выделения Метшину и его "семье" нескольких сотен кв.метров офисных или торговых площадей, построенной за счет кредитов банков Страны, арены ??? И сколько было претензий к Гинеру у прежних руководителей казанских, подавших на него жалобу в Лозанну, тоже помните ? Вот на таких, действительно, держится, к сожалению, весь российский футбол... и НИЧЕГО и НИКТО с этим сделать не может.
17:08
crazysun78
со временем - это в 30-м туре прошлого сезона???.. ;))
16:57
shpasic
жаль только, что УЕФА не хочет решить вопрос по Ерёменко вне юридической плоскости.
16:53
shpasic
но если "российский футбол" держится на таких китах, как Мутко, Миллер и Гинер, то это уже о многом говорит.
16:45
shpasic
spetrov, то как Рубин решает вопросы также вызывает сомнения - достаточно вспомнить, сколько там попилили денег ещё при Бердыеве.
16:36
spetrov
Молодежку ЦСКА с победой! Первые в группе досрочно!
15:55
yurii p
"На таких людях, как Гинер, футбол и держится."....можно добавить и миллера и сказать на таких людях в футболе деньги добываются из бюджета страны.
15:42
spetrov
King's Bounty IIII, почему? Потому что хозяин клуба может давать свое слово и его затем сдерживать?
15:40
Тимурленг
И сколько очков это было? Или чемоданчик лично президенту?
15:39
King's Bounty IIII
Неприятное интервью.
15:36
spetrov
Молодежка с Байером опять повела. 2:1!
15:36
Helicopter
Золотые слова.
15:35
Блудный Свин
Жека харьковский только так и разруливает... вне юридической плоскости... вот и с татарами договорился...
15:31
spetrov
qwe20, завидуйте молча. :) Может, когда повзрослеете, чему-нибудь и научитесь.
15:29
Тополь-М
qwe20 "по понятиям", "всегда можно договориться" - в этом весь гинерок Тебе этого не понять. Настучать, заявление написать, тебе так привычнее.
15:29
spetrov
shpasic. еще раз - Какая вам разница? Пусть через какое-то время, но интересы Рубина были учтены. На таких людях как Гинер футбол и держится.
15:28
qwe20
"по понятиям", "всегда можно договориться" - в этом весь гинерок
15:28
shpasic
вне юридической плоскости - это по понятиям.
15:19
Ivenhoe
"На таких людях как Гинер футбол и держится" - завидуйте, злопыхатели. А вы всё ГВК! ГВК! Не надо по себе судить других.
15:15
spetrov
Корреспондент попал пальцем в небо? :) Мда, работа наших СМИ временами оставляет желать лучшего.
15:14