Ильсур Метшин: "Вопрос по Еременко решили с Гинером вне юридической плоскости"

Президент "Рубина" и мэр Казани Ильсур Метшин выразил мнение, что история с нападающим Сердаром Азмуном, выступающим за "Ростов", не похожа на случай, когда из казанского клуба в ЦСКА переходил Роман Еременко, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он поблагодарил СМИ за то, что придали огласку этой истории, что привлекло внимание общественности.

- Спасибо журналистам за то, что создали шумиху вокруг ситуации с Азмуном, - сказал Метшин. - На самом деле подобных историй в нашей премьер-лиге много. Нормальный юридический процесс. Другое дело, он ненормальный с точки зрения того, как поступили с "Рубином". Важно довести вопрос до конца.

- Видели ли вы реакцию пресс-атташе "Ростова" на баннер, посвященный Азмуну? (ранее пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский работал в Казани. - Прим. "СЭ")

- Не видел. Я футбол смотрел. И не знаю, кто такой их пресс-атташе.

- Это ведь не первый случай, когда с "Рубином" так поступают. Пару лет назад похожая история была с Еременко...

- Нет. Евгений Гинер поступил очень порядочно со мной как с новым президентом "Рубина". Когда я поднял этот вопрос, мы обсудили все вне юридической плоскости и пожали друг другу руки. Евгений Леннорович выполнил свое обещание как джентльмен на сто процентов. "Рубин" и ЦСКА решил вопрос вне юридической плоскости, а рукопожатием двух руководителей.

- Что за обещание? Финансовое?

- Какая вам разница? Пусть через какое-то время, но наши интересы были учтены. На таких людях, как Гинер, футбол и держится.