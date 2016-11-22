15:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ильсур Метшин: "Вопрос по Еременко решили с Гинером вне юридической плоскости"

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Президент "Рубина" и мэр Казани Ильсур Метшин выразил мнение, что история с нападающим Сердаром Азмуном, выступающим за "Ростов", не похожа на случай, когда из казанского клуба в ЦСКА переходил Роман Еременко, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он поблагодарил СМИ за то, что придали огласку этой истории, что привлекло внимание общественности.

 
Сердар АЗМУН.Следователи в Казани пришли в отель "Ростова" за Азмуном и Бердыевым

- Спасибо журналистам за то, что создали шумиху вокруг ситуации с Азмуном, - сказал Метшин. - На самом деле подобных историй в нашей премьер-лиге много. Нормальный юридический процесс. Другое дело, он ненормальный с точки зрения того, как поступили с "Рубином". Важно довести вопрос до конца.

- Видели ли вы реакцию пресс-атташе "Ростова" на баннер, посвященный Азмуну? (ранее пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский работал в Казани. - Прим. "СЭ")

- Не видел. Я футбол смотрел. И не знаю, кто такой их пресс-атташе.

- Это ведь не первый случай, когда с "Рубином" так поступают. Пару лет назад похожая история была с Еременко...

- Нет. Евгений Гинер поступил очень порядочно со мной как с новым президентом "Рубина". Когда я поднял этот вопрос, мы обсудили все вне юридической плоскости и пожали друг другу руки. Евгений Леннорович выполнил свое обещание как джентльмен на сто процентов. "Рубин" и ЦСКА решил вопрос вне юридической плоскости, а рукопожатием двух руководителей.

- Что за обещание? Финансовое?

- Какая вам разница? Пусть через какое-то время, но наши интересы были учтены. На таких людях, как Гинер, футбол и держится.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Вопреки

Заметили как изменилась риторика новых боссов "Рубина" после приглашения его на открытие нового стадиона - ярмарки ЦСКА ??? Решить вопрос вне юридической плоскости по оплате решения ФИФА и УЕФА за переход Еременко - это каким образом ? Не на том ли торжестве для избранных (Гинер позвал лишь Дюкова и казанского решалу в вип-ложу на чашку чая) наверно и был предложен вариант решения спора в виде выделения Метшину и его "семье" нескольких сотен кв.метров офисных или торговых площадей, построенной за счет кредитов банков Страны, арены ??? И сколько было претензий к Гинеру у прежних руководителей казанских, подавших на него жалобу в Лозанну, тоже помните ? Вот на таких, действительно, держится, к сожалению, весь российский футбол... и НИЧЕГО и НИКТО с этим сделать не может.

17:08

crazysun78

со временем - это в 30-м туре прошлого сезона???.. ;))

16:57

shpasic

жаль только, что УЕФА не хочет решить вопрос по Ерёменко вне юридической плоскости.

16:53

shpasic

но если "российский футбол" держится на таких китах, как Мутко, Миллер и Гинер, то это уже о многом говорит.

16:45

shpasic

spetrov, то как Рубин решает вопросы также вызывает сомнения - достаточно вспомнить, сколько там попилили денег ещё при Бердыеве.

16:36

spetrov

Молодежку ЦСКА с победой! Первые в группе досрочно!

15:55

yurii p

"На таких людях, как Гинер, футбол и держится."....можно добавить и миллера и сказать на таких людях в футболе деньги добываются из бюджета страны.

15:42

spetrov

King's Bounty IIII, почему? Потому что хозяин клуба может давать свое слово и его затем сдерживать?

15:40

Тимурленг

И сколько очков это было? Или чемоданчик лично президенту?

15:39

King's Bounty IIII

Неприятное интервью.

15:36

spetrov

Молодежка с Байером опять повела. 2:1!

15:36

Helicopter

Золотые слова.

15:35

Блудный Свин

Жека харьковский только так и разруливает... вне юридической плоскости... вот и с татарами договорился...

15:31

spetrov

qwe20, завидуйте молча. :) Может, когда повзрослеете, чему-нибудь и научитесь.

15:29

Тополь-М

qwe20 "по понятиям", "всегда можно договориться" - в этом весь гинерок Тебе этого не понять. Настучать, заявление написать, тебе так привычнее.

15:29

spetrov

shpasic. еще раз - Какая вам разница? Пусть через какое-то время, но интересы Рубина были учтены. На таких людях как Гинер футбол и держится.

15:28

qwe20

"по понятиям", "всегда можно договориться" - в этом весь гинерок

15:28

shpasic

вне юридической плоскости - это по понятиям.

15:19

Ivenhoe

"На таких людях как Гинер футбол и держится" - завидуйте, злопыхатели. А вы всё ГВК! ГВК! Не надо по себе судить других.

15:15

spetrov

Корреспондент попал пальцем в небо? :) Мда, работа наших СМИ временами оставляет желать лучшего.

15:14

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