Ильсур Метшин: "Уверяю вас, финал истории с Азмуном будет интересным"

Президент "Рубина" и мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о ситуации с Сердаром Азмуном. На прошлой неделе "Рубин" обратился в Следственный комитет РФ в связи с некорректным переходом иранского нападающего из казанского клуба в "Ростов". Представители Следственного комитета приходили в гостиницу в Казани, в которой ростовчане останавливались перед состоявшимся в пятницу матчем 14-го тура с "Рубином".

– Боже упаси, чтобы мы принимали какие-то действия в отношении Сердара Азмуна перед матчем. Это было бы вне футбольной этики. Футбол отдельно, законодательство – отдельно. Поэтому в день игры мы хотели опросить только генерального директора, который заключал договор (но он был на больничной койке), и переводчика – он ответил на вопросы следователей в присутствии адвоката на следующий день. Больше никаких действий не было.

– Но какова позиция "Рубина" по этому вопросу? История ведь явно не закончилась.

– Позиция простая. Все, что я сейчас скажу, может помешать делу. Но если вкратце, то мы работаем только в правовом поле. И будем защищать свою позицию до конца, в том числе через CAS. Финал будет интересным. Это я вас уверяю. Поинтереснее, чем матч с "Ростовом". (Филипп ПАПЕНКОВ)