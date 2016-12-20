Ильсур Метшин: "Сонг? Будут предложения – посмотрим"

Президент "Рубина" Ильсур Метшин заметил, что клуб готов продать полузащитника Алекса Сонга. В то же время глава казанцев подчеркнул, что он готов рассматривать предложения по всем футболистам команды, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Что с Сонгом?

– В отношении футболистов никогда не говори "никогда". Будут предложения – посмотрим.

– Действительно ли повреждение не позволяет ему быстро восстанавливаться?

– Никаких проблем со здоровьем у него нет вообще. И не было. Вопрос лишь в длинной скамейке, мы дали возможность нашему главному тренеру в бою посмотреть всех игроков и выбрать для себя оптимальный состав. Пошли таким путем. Спасибо нашим спонсорам, спасибо руководству, что мы себе такое позволили. А дальше он под свое видение, стратегию и философию игры набирает коллектив. Кто останется и кто уйдет? Обсудим это после Нового года. Ни про Сонга, ни про Оздоева, ни про кого другого сказать ничего не могу.

– Тренер хочет оставить Оздоева?

– Все обсудим после Нового года.

– Если поступит предложение?

– По всем открыты. Почему и нет.

– Покупки планируете?

– Когда в истории "Рубина" было без покупок в трансферное окно?