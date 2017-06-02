Ильсур Метшин: "Скоро увидим Азмуна в составе "Рубина"

Бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин в интервью "Бизнес Online" выразил уверенность в том, что нападающий Сердар Азмун вскоре вернется в состав казанцев. Ранее "СЭ" сообщал, что форвард входит в шорт-лист "Лацио", "Эвертона" и "Байера". Помимо европейских клубов интерес к 22-летнему иранцу проявляют "Рубин" и "Зенит".
В Казани принято принципиальное решение о назначении Курбана Бердыева главным тренером - вслед за ним в "Рубин" могут отправиться полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз.
- В прессе сообщали, что функции спортивного директора в "Рубине" полгода исполнял фактически Ральф Иззенегер. Насколько это достоверно и какую роль он играл? - вопрос Метшину.
- Он был в пуле агентов, он привез хороших игроков - Рочину, Лестьенна, Сонга, Самбрано порекомендовал...
- В этой связи хотелось бы затронуть "Дело Азмуна". Почему "Рубин" проиграл эту тяжбу, изначально ведь дело казалось перспективным?
- Наши дела как раз представлял Ральф Иззенегер. Дело в том, что есть процедуры, которые предусматривают кассации и прочее. Когда настал момент обращаться в криминальную прокуратуру Швейцарии, к Ральфу было обращение руководства ФИФА - не выносить сор из избы, не выходить за футбольную юрисдикцию.
Было назначено новое перерассмотрение футбольного состава ФИФА. Когда я вам давал интервью, мы уже знали, что будут преобразования в клубе, и когда я сказал, что закончится все интересно, я знал, о чем говорил. Поэтому совсем скоро мы увидим Азмуна в составе "Рубина".
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Дополнительная информация
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Зенит СПб
- Лацио
- Эвертон
- Байер
- Ильсур Метшин
- Дмитрий Полоз
- Александр Ерохин (футбол)
- Сердар Азмун
Юный Люцифер
Как же хорошо, что мы Бердыева не подписали все же, а то сейчас имели бы гемморой такой, что... Даже говорить неудобно И полностью согласен с Слим Тайлером и Робертом
10:28
RSDsouth
Ну Ростову на десятилетие эмоций хватит пока будут те, кто видел два года дома без поражений РФПЛ, 4-1 Аяксу, 3-2 Бавария, 4-0 Спарте, 3-0 Каррере , почти 1000 минут без пропущенных голов Медведева !
10:21
RobertH
Система глубоко болеет.Понятно,что в сегодняшнем мире деньги являются движущей энергией.Но когда деньги становятся единственной энергией,то наступает продолжительная тяжелая болезнь.Теперь клуб,который принес России пункты в еврофутболе ,ФК Ростов,опустошают и бросают ради мифического успеха Рубина.Слово "совесть" ,надо понимать,в словаре РФПЛ больше не фигурирует.Бабки и только бабки.В то время,когда столичные и газпромовские гранды со своими миллиардными бюджетами пускали пузырей в ЛЧ и ЛЕ,Ростов на равных бился с ребятами Анчелотти и Моуринью.Теперь Ростов будет плавно опускаться в ФНЛ,радуя неадекватов.Неудобно как-то старшему по возрасту Бердыеву напоминать,что бывают случаи,когда деньги пахнут плохо.А это как раз тот случай.Рубин что,чемпионом сразу станет?Так там ещё и Зенит миллионы вкладывает,да и Спартак усиливатеся,да и ЦСКА полон амбиций.В Казани в свое время такого намутили,что никто уже и не понимал.Хотели рвануть с Грасией,-не вышло.Теперь опять много шума и амбиций.Ситуация просто стыдная.А Ростов ,благодаря которому четвертое место играет в ЛЕ,будет бороться за выживание.Хочу видеть,как этот же Бекииич ,с Азмуном,с Нобоа и Ерохиным, приедут в тот же Ростов ,но уже с Рубином.
10:21
Slim Taller
После Бердыева остаётся выжженая земля.Так что,не только Азмуна.но и Нобоа,Наваса,Бухарова,Ерохина.Возможно,ещё пару-тройку с собой прихватит.Ростову предстоят тяжёлые времена.
10:07