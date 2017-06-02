Ильсур Метшин: "Скоро увидим Азмуна в составе "Рубина"

Бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин в интервью "Бизнес Online" выразил уверенность в том, что нападающий Сердар Азмун вскоре вернется в состав казанцев. Ранее "СЭ" сообщал, что форвард входит в шорт-лист "Лацио", "Эвертона" и "Байера". Помимо европейских клубов интерес к 22-летнему иранцу проявляют "Рубин" и "Зенит".

В Казани принято принципиальное решение о назначении Курбана Бердыева главным тренером - вслед за ним в "Рубин" могут отправиться полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз.

- В прессе сообщали, что функции спортивного директора в "Рубине" полгода исполнял фактически Ральф Иззенегер. Насколько это достоверно и какую роль он играл? - вопрос Метшину.

- Он был в пуле агентов, он привез хороших игроков - Рочину, Лестьенна, Сонга, Самбрано порекомендовал...

- В этой связи хотелось бы затронуть "Дело Азмуна". Почему "Рубин" проиграл эту тяжбу, изначально ведь дело казалось перспективным?

- Наши дела как раз представлял Ральф Иззенегер. Дело в том, что есть процедуры, которые предусматривают кассации и прочее. Когда настал момент обращаться в криминальную прокуратуру Швейцарии, к Ральфу было обращение руководства ФИФА - не выносить сор из избы, не выходить за футбольную юрисдикцию.

Было назначено новое перерассмотрение футбольного состава ФИФА. Когда я вам давал интервью, мы уже знали, что будут преобразования в клубе, и когда я сказал, что закончится все интересно, я знал, о чем говорил. Поэтому совсем скоро мы увидим Азмуна в составе "Рубина".