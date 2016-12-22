Ильсур Метшин: "Рубин" угадал с тренером, нужно укрепить пару позиций"

Президент "Рубина" Ильсур Метшин отметил, что доволен работой главного тренера команды Хави Грасии и подчеркнул, что команда зимой нуждается в укреплении состава. "Рубин" под руководством испанского специалиста набрал 23 очка в 17 матчах и идет в турнирной таблице на девятом месте.
- Есть пара позиций, где нужно укреплять, но, в целом, у нас очень интересный подбор игроков. К лету только определимся с составом, - цитирует "Р-Спорт" Метшина. - Я считаю, что мы угадали с тренером: системный, креативный, новый для нашего понимания "рубиновского" тренер со своей философией, стратегией, который сегодня практически определился с составом. Удовлетворения результатами команды нет, но мы очень серьезно работаем. Мы сделали все для того, чтобы "Рубин" выстрелил уже в этом году, но никто не спит: ни "Зенит", ни ЦСКА, ни "Спартак".
Алый Дракон
За что коммент удалили?... GazizSarsembekov@mail.ru Вечно седьмые... 19:04.... Двукратный чемпион России 2008-2009 годов? ...Не, не слышал... Газиз, видимо, в это время еще не родился )...
22:04 22 декабря
Алый Дракон
Семеныч, тебе-то что с того, болезный?)... Не "твоя" команда, поэтому не лезь со своими "предсказаниями", которые нафиг никому не нужны )... Мне по-барабану на этот сезон - он "пристрелочный" ) Займем место в "зоне ЕК" - отлично; нет - не страшно. Я поддерживал Грасию даже, когда мы матч за матчем проигрывали, потому что - Москва не сразу строилась. И с такими парнями, как Жонатас, который очень амбициозен, и хочет стать для клуба тем, кем стал Черномор - мы будем двигаться только вперед. Так что, не переживай, дорогой - все у "Рубина" будет в порядке )... А желчь иди изливать на другие ветки.
21:38 22 декабря
Singbеrt7
Уж без всяких семенычей разберемся. Знаток , блин))) Рубин отстает от зоны ЕК всего на 5 очков. По игре нынешнее положение в турнирной таблице не место Рубина. Но всем известна причина, тянут московские клубы за уши на пьедестал. При ангажированном судействе и Арсенал с Амкаром можно сделать чемпионами.
20:42 22 декабря
Паснаход
Vladimir Semenovich, 21-го мая ты будешь бомжевать на улице. Птицу видно по полёту, ты рождён ползать.
19:53 22 декабря
Vladimir Semenovich
Метшину кажется, что он угадал с тренером, а вот 21мая Рубин с этим тренером и с укреплением будет во второй десятке где-то на 11 или 12 месте. Птицу видно по полету, а Грасио летать не может, им платить неустойку не хочется вот и говорят, что тренер хороший, а время нас рассудит.
19:23 22 декабря
GazizSarsembekov@mail.ru
Вечно седьмые...
19:04 22 декабря