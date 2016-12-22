Ильсур Метшин: "Рубин" угадал с тренером, нужно укрепить пару позиций"

Президент "Рубина" Ильсур Метшин отметил, что доволен работой главного тренера команды Хави Грасии и подчеркнул, что команда зимой нуждается в укреплении состава. "Рубин" под руководством испанского специалиста набрал 23 очка в 17 матчах и идет в турнирной таблице на девятом месте.

- Есть пара позиций, где нужно укреплять, но, в целом, у нас очень интересный подбор игроков. К лету только определимся с составом, - цитирует "Р-Спорт" Метшина. - Я считаю, что мы угадали с тренером: системный, креативный, новый для нашего понимания "рубиновского" тренер со своей философией, стратегией, который сегодня практически определился с составом. Удовлетворения результатами команды нет, но мы очень серьезно работаем. Мы сделали все для того, чтобы "Рубин" выстрелил уже в этом году, но никто не спит: ни "Зенит", ни ЦСКА, ни "Спартак".