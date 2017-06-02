Ильсур Метшин: "Рубин" пригласил Грасию из-за короткой скамейки российских тренеров"

Бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин подчеркнул, что казанцы назначили Хави Грасию главным тренером команды из-за малого выбора российских специалистов. Ранее сообщалось, что в Казани принято принципиальное решение о назначении Бердыева - вслед за ним в "Рубин" могут отправиться полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз.

- Сказалась короткая скамейка российских тренеров, - приводит "Бизнес Online" слова Метшина. - Тот же Курбан Бердыев на тот момент был связан и обязательствами с "Ростовом". К тому же он только недавно ушел из "Рубина" с 11-го места в таблице. Поэтому в том же попечительском совете его кандидатура на "ура" не воспринималась - еще не было европейских побед с "Ростовом", говорящих о том, что тренер пересмотрел свою тактику, стратегию.

Я встречался и с Виктором Гончаренко. Это перспективный тренер, мне он сразу понравился, но было условие от Евгения Гинера, что если уйдет Леонид Слуцкий, то Гончаренко вернется в ЦСКА. Хоть Слуцкий тогда и не собирался уходить, мы не могли это принять.

Роберт Евдокимов - воспитанник татарстанского футбола, успешный тренер, но тот момент этот вариант тоже был из разряда "пальцем в небо". И сезон, к сожалению, показал: "Оренбург" не смог закрепиться в премьер-лиге, то есть наши опасения были не напрасными. Хотя я и не сомневаюсь в его будущих успехах, это один из наиболее перспективных тренеров премьер-лиги.

Сергей Семак - гордость "Рубина", капитан команды, но был риск: он работал только вторым тренером, и хорошо, что сейчас начинает обкатку в клубе из середины турнирной таблицы. Все, на этом российская скамейка перспективных тренеров заканчивалась - или все нам знакомые, или те, кто кочует из клуба в клуб.