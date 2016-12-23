Ильсур Метшин: "Хотелось, чтобы "Рубин" выстрелил уже в этом сезоне"

Президент "Рубина" Ильсур Метшин отметил, что казанский клуб мог выступить лучше в первой части сезона. Подопечные Хави Грасии набрали 23 очка в 17 матчах и идут в турнирной таблице на девятом месте.

- Из вопросов, которые не получилось решить в уходящем году, для меня на первом месте "Рубин", потому что мы привыкли брать и системно решать вопрос, - цитирует prokazan.ru Метшина. - Мы все сделали для того, чтобы "Рубин" "выстрелил" уже в этом сезоне. Но никто не спит. Ни "Зенит", ни "ЦСКА", ни "Краснодар", ни другие клубы, которые сейчас находятся в первой шестерке. Мы потерпели очень обидное поражение от "Арсенала" и сейчас на 9-м месте, так могли бы быть на 6-м.