Ильсур Метшин: "Говорил Грасии, что Кверквелия лучше Санчеса"

Бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что защитник Соломон Кверквелия, отыгравший весеннюю часть сезона в "Локомотиве", вернется в Казань. По его словам, главный тренер "рубиновых" Хави Грасия не видел футболиста в составе своей команды.

- Многие говорят, что проблема "Рубина" - слишком длинная скамейка, почему все-таки не удалось никого толком продать из тех, кто не нужен тренеру? - вопрос Метшину.

- Вы сами сделали анализ, какой у нас вагон с тележкой оставшийся: Дядюн, Билялетдинов, Шарипов, Батов, Гетигежев. Это все игроки, которых мы не смогли даже в аренду устроить. Мы в интересах игроков хотели, чтобы они хотя бы играли, чтобы им платили любую зарплату, но чтобы они какую-то ценность имели потом. Их даже в аренду не взяли, а по правилам мы обязаны предоставить им тренировочные возможности, поэтому была целая группа, которая отдельно занималась.

- Возможно, у Грасии самая большая ошибка - это все-таки Соломон Кверквелия, то, что он на нем поставил крест, не дав шанса.

- Я говорил Хави: "Посмотри - Санчес, столько ошибок, но ведь Соломон лучше". Хави отвечает, что нет, он в моей игре не справится. Соломон один из лучших центральных защитников, он еще и великолепный человек. Он настоящий грузин, у него великолепная душа, и эта душа его в Казани, в "Рубине". Ему не за деньги, ему хочется играть в "Рубине". И видя это, я понимаю, что это преступление просто - держать его на скамейке. Но тренер говорит: нет, я его в составе пока не вижу. Что нам остается делать? Мы отдаем его в аренду, чтобы Грасия своими глазами увидел за эти полгода, что Саба стал основным в "Локомотиве" и вышел в Лигу Европы. И, конечно, после этого мой план был простой - вернуть Соломона.

- По контракту нет опции первоочередного выкупа "Локомотивом"?

- Нет, он игрок, полностью принадлежащий "Рубину", и в летнее трансферное окно он должен вернуться в расположение клуба.