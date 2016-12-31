Ильсур Метшин: "Для "Рубина" 2016 год был особенным"

Президент "Рубина" Ильсур Метшин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Он поблагодарил поклонников казанской команды за поддержку.

– Для нас уходящий 2016 год был особенным: мы впервые пригласили иностранного тренера, провели серьезное обновление команды, поставили самые серьезные задачи. Я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за то, что в самые трудные моменты становления новой команды вы были и остаетесь преданными "Рубину", – цитирует официальный сайт "Рубина" Метшина. – Хочу поблагодарить наших спонсоров, всех тех, благодаря кому мы имеем возможность строить новую команду, руководство нашей республики, президента Рустама Нургалиевича Минниханова, всех тех, кто вложил в славную историю "Рубина" свое сердце. И наших бывших главных тренеров и игроков, которые для нас бывшими не бывают – это история нашего клуба, славная история. Мы хотим, чтобы новые золотые страницы обязательно появились в ближайшем будущем у "Рубина".

Дорогие друзья, дорогие болельщики "Рубина", в преддверии наступающего нового 2017 года хочу поздравить вас с нашим самым замечательным долгожданным праздником. Хочу поблагодарить за уходящий год, за то, что вы были, есть и будете с нашей любимой командой в самые разные времена, в самые разные годы. Мы стараемся создать новую команду, вернуть славные традиции, чтобы "Рубин" обязательно бился за самые высокие места в премьер-лиге, чтобы достойно выступал и представлял наш любимый город, нашу республику в еврокубках и дарил как можно больше радостных моментов, минут и побед нашим дорогим болельщикам.

Поздравляю вас с наступающим 2017 годом, желаю здоровья, благополучия, новых ярких побед нашей команде! С Новым 2017 годом вас!