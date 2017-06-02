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Ильсур Метшин: "Бердыев, который ушел, и тот, который может вернуться в "Рубин" - два разных человека"

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Бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин уверен в том, что возможное назначение Курбана Бердыева на должность главного тренера не является шагом назад. По его словам, специалист, который уходи из казанского клуба и тот, который может вернуться - разные люди.

 
Курбан БЕРДЫЕВ возвращается туда, где сделал себе имя.Бердыев: второй раз в ту же реку

Ранее сообщалось, что в Казани принято принципиальное решение о назначении Бердыева - вслед за ним в "Рубин" могут отправиться полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз.

– Нет, я так не считаю, хотя есть разные мнения на этот счет, - приводит "Бизнес Online" слова Метшина. - Курбан Бекиевич – один из лучших тренеров российской премьер-лиги. Его любят и ему благодарны в Татарстане, в Казани, Я к нему отношусь с большим уважением.

Кроме того, тот Курбан Бердыев, который ушел, и тот, который, может быть, вернется – это два разных человека. Люди склонны меняться. Кто не делает ошибок? Я вам могу за прошедший год работы на пальцах двух рук назвать те ошибки, которые я бы сейчас не сделал.

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http://sport.business-gazeta.ru/article/192274/

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Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mao11

Посмотрим, чем сильнее будет Рубин тем интереснее будет чемпионат, только сдавать матчи не надо никому и никогда.

10:31

Homer1

Такое мнение достойно уважения

10:23