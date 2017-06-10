Ильнур Альшин: "Хочется, чтобы болельщики поддерживали нас как в Великом Новгороде"

Полузащитник "Тосно" Ильнур Альшин​ положительно оценил первый сбор новичка премьер-лиги. Игрок также выразил надежду, что болельщики поддержат команду, которая будет проводить в новом сезоне матчи на "Петровском" в Санкт-Петербурге.

– Сбор прошел отлично, провели четыре полноценных дня, в последний день сбора прошли медобследование. Настроение, как обычно у нас в коллективе, отличное. Потренировались, пообщались, кто и как провел отпуск, так что все хорошо! Первый сбор прошел втягивающе, мы вошли в тренировочный процесс, в ритм. Сейчас нам дали пару дней отдыха, 12-го числа собираемся и будет новый сбор, уже потяжелее, игры будут чаще, нагрузки увеличатся.

– "Тосно" укрепил ряд позиций, не страшна конкуренция?

– Конкуренции не боюсь, она всегда идет для роста. Кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть.

– Следите за новостями из РФПЛ, что интересного узнали о соперниках?

– Да, читаю интернет, новости, много чего происходит в российском футболе. Перечислять можно долго. Команды укрепляются, и я думаю, чемпионат будет интересным.

– Что, на ваш взгляд, станет важным моментом для команды, в целом?

– Я сам впервые с командой в премьер-лиге, но думаю, чем больше очков будем набирать в турнире, тем будет лучше для нас. Хочется, чтобы болельщики приезжали и также поддерживали нас на играх, как в Великом Новгороде. Надеемся на поддержку всех болельщиков, ждем всех на наших матчах, будем очень рады!