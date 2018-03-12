Ильин - в нападении "Урала" на матч с "Локомотивом"

Стал известен стартовый состав "Урала" на матч 22-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут встречу начнут: Годзюр – Кулаков, Емельянов, Балажиц, Данцев – Бумаль – Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир – Ильин. Запасные: Баклов, Полетаев, Чернов, Меркулов, Бевеев, Ароян, Фидлер, Бавин, Манучарян, Чантурия, Глушков, Хомченовский.

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта, на стадионе "СКБ-Банк Арена". Начало игры – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.