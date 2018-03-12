Ильин - в нападении "Урала" на матч с "Локомотивом"

Стал известен стартовый состав "Урала" на матч 22-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут встречу начнут: Годзюр – Кулаков, Емельянов, Балажиц, Данцев – Бумаль – Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир – Ильин. Запасные: Баклов, Полетаев, Чернов, Меркулов, Бевеев, Ароян, Фидлер, Бавин, Манучарян, Чантурия, Глушков, Хомченовский.
Матч "Урал" – "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта, на стадионе "СКБ-Банк Арена". Начало игры – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
‼️Состав #ФКУрал на матч #УралЛоко pic.twitter.com/Vb90Ch1aLY– ФК Урал (@FCURAL) March 12, 2018
kurkoviivan
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
18:14
shpasic
команды делятся на две категории: одним нужны очки, а другие сидят на трубе. так вот на трубе сидит Урал. слишком мало шансов, что Локомотиву ответочка за финал кубка прилетит.
16:07
Пови
Кто в теме, поясните о чем должен сказать простому зрителю состав Урала и кто такие эти настоящие Уральские парняги: Бикфалви, Бумаль и Эль Кабир? Биться будут или сольются как Ахмат?
16:03