Ильин тренирует угол головы на сборах "Урала". Савин оценит

Официальный Твиттер "Урала" опубликовал фотографии с нападающим Владимиром Ильиным на одной из тренировок "шмелей" на кипрском сборе в Пафосе.
Высказывание "угол головы" принадлежит экс-футболисту "Крыльев Советов" и молодежной сборной России Евгению Савину.
– Владимир Ильин просил спросить у Евгения Савина, как натренировать угол головы? Пока все упражнения - мимо, – подписал "Урал" фотографии в Твиттере.
Владимир Ильин просил спросить у @KrasavaVlog, как натренировать угол головы? Пока все упражнения - мимо.#Пафос2019 pic.twitter.com/PshMazAguf– ФК Урал (@FCURAL) 23 января 2019 г.
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