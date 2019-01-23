Ильин тренирует угол головы на сборах "Урала". Савин оценит

Официальный Твиттер "Урала" опубликовал фотографии с нападающим Владимиром Ильиным на одной из тренировок "шмелей" на кипрском сборе в Пафосе.

Высказывание "угол головы" принадлежит экс-футболисту "Крыльев Советов" и молодежной сборной России Евгению Савину.

– Владимир Ильин просил спросить у Евгения Савина, как натренировать угол головы? Пока все упражнения - мимо, – подписал "Урал" фотографии в Твиттере.