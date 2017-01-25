08:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иличевич хочет продолжить карьеру в одном из московских клубов

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Полузащитник "Анжи" Иво Иличевич, ранее сообщивший о вероятном уходе из махачкалинской команды, готов продолжить карьеру в чемпионате России, сообщают "Известия". Отмечается, что хорват сказал своему агенту найти ему вариант продолжения карьеры в России, в первую очередь прорабатывать варианты с переходом в один из московских клубов.

Согласно источнику, "Анжи" предложил Иличевичу скорректировать его контрактное соглашение в сторону понижения заработной платы и остаться в клубе. При этом игрока предупредили, что теперь команда на постоянной основе будет базироваться в Дагестане, и ему придется переехать в Махачкалу. До этого команда в основном проживала и тренировалась в Москве. Иличевич даже перевез в столицу семью и наотрез отказался перебираться в Дагестан.

Отметим, что в этом сезоне Иличевич провел 14 матчей в составе команды, в которых забил три мяча.

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http://izvestia.ru/news/659416

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