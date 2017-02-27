Ильгиз Фахриев: "Рубин" заинтересован в продлении контракта с Рыжиковым"

Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев уверен, что клуб продлит контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым. Соглашение голкипера, выступающего за казанцев с 2008 года, рассчитано до конца текущего сезона.

- Рыжиков для Казани не просто вратарь, мы это понимаем, - сказал Фахриев. - "Рубин" заинтересован в продлении контракта, никаких проблем в подписании соглашения не возникнет. Он будет продлен, как только будут доработаны некоторые из пунктов.

Говоря о Кузьмине, контракт которого так же истекает в этом году, мы решили не давить на него. Ждем, что он восстановится. Человек, попавший в сборную в 34 года... Мы верим, что он выйдет на свой уровень. (Артур ЕНИКЕЕВ)