Ильгиз Фахриев: "Рубин" может расстаться с Грасией без компенсации"

Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев опроверг информацию о сумме в 10 миллионов евро за расторжение контракта с главным тренером команды Хави Грасией. Руководитель отметил, что клуб может расстаться с испанским специалистом бесплатно. Напомним, что по итогам сезона "Рубин" занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– А 10 миллионов евро за расторжение контракта с Грасией – это правда?

– Конечно, нет! Такого не может быть, нигде такие суммы не фигурируют, – цитирует "Бизнес Online" Фахриева. – Более того, была джентльменская договоренность с очень авторитетным в футбольном мире юристом и агентом Ральфом Изенеггером, который представлял дела тренера, что в случае плохого результата или нашего желания не продолжать сотрудничество мы можем расстаться без компенсации. Репутация и слово уважаемого юриста в Европе дорогого стоит, у нас нет сомнений, что договоренность будет выполнена в случае необходимости.

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