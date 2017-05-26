Ильгиз Фахриев: "Рубин" может расстаться с Грасией без компенсации"

Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев опроверг информацию о сумме в 10 миллионов евро за расторжение контракта с главным тренером команды Хави Грасией. Руководитель отметил, что клуб может расстаться с испанским специалистом бесплатно. Напомним, что по итогам сезона "Рубин" занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
– А 10 миллионов евро за расторжение контракта с Грасией – это правда?
– Конечно, нет! Такого не может быть, нигде такие суммы не фигурируют, – цитирует "Бизнес Online" Фахриева. – Более того, была джентльменская договоренность с очень авторитетным в футбольном мире юристом и агентом Ральфом Изенеггером, который представлял дела тренера, что в случае плохого результата или нашего желания не продолжать сотрудничество мы можем расстаться без компенсации. Репутация и слово уважаемого юриста в Европе дорогого стоит, у нас нет сомнений, что договоренность будет выполнена в случае необходимости.
Бердыев первый кандидат в "Рубин" в случае расставания с Грасией
feefaa
Что это за бред? Они не могли что ли прописать в контракте: "Если Рубин занимает место ниже 8, например, и не берет Кубок, контракт с тренером может быть расторгнут с компенсацией 0 руб. 0 коп." 2 строчки. Какие договоренности с авторитетным агентом? Вы че?
17:26
shpasic
на словах он Лев Толстой)
17:18
совва
это вы Смородской расскажите))
17:15
Doctor X
какая договоренность? 21 век на дворе) кому ты паришь
17:12
King's Bounty IIII
хрень
17:08