08:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ильгиз Фахриев: "Надеюсь, люди, которые сменят Иванова, не будут устраивать революций"

0
0
0
 
Андрей БУДОГОССКИЙ (справа) может заменить Валентина ИВАНОВА в должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.Почему ушел Валентин Иванов

Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев выразил мнение, что неправильно рассматривать вопрос судейства от состояния развития футбола в России. По его словам, арбитры всегда будут подвержены критике.

- Ваше отношение к уходу Валентина Иванова?

- Считаю, что неправильно рассматривать тему судейства отдельно от состояния развития футбола в нашей стране, полей, инфраструктуры, проведения матчей. Судейство это такая отрасль, которая всегда будет подвержена критике, поскольку в ней присутствует человеческий фактор. Поэтому отставку Валентина Иванова не хотел бы обсуждать.

Надеюсь, что люди, которые придут ему на смену, не будут устраивать революций, а станут планомерно работать над повышением качества судейства в России, как и все мы над остальными сферами футбольного хозяйства. (Сергей АСТАХОВ)

Опрос

В чем, по вашему мнению, причина ухода из РФС Валентина Иванова?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ