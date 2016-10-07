Ильгиз Фахриев: "Надеюсь, люди, которые сменят Иванова, не будут устраивать революций"

Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев выразил мнение, что неправильно рассматривать вопрос судейства от состояния развития футбола в России. По его словам, арбитры всегда будут подвержены критике.

- Ваше отношение к уходу Валентина Иванова?

- Считаю, что неправильно рассматривать тему судейства отдельно от состояния развития футбола в нашей стране, полей, инфраструктуры, проведения матчей. Судейство это такая отрасль, которая всегда будет подвержена критике, поскольку в ней присутствует человеческий фактор. Поэтому отставку Валентина Иванова не хотел бы обсуждать.

Надеюсь, что люди, которые придут ему на смену, не будут устраивать революций, а станут планомерно работать над повышением качества судейства в России, как и все мы над остальными сферами футбольного хозяйства. (Сергей АСТАХОВ)