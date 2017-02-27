11:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ильгиз Фахриев: "Миранчук хочет играть в "Рубине". Мы ждем летнее трансферное окно"

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Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев сообщил, что летом клуб вновь попытается приобрести полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. В субботу президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с казанцами трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с "Рубином".

– Говорить о суммах сейчас не буду, – сказал Фахриев. – Договоренность с ним и с его представителями была. Его очень хотел видеть в команде Хави Грасия. Руководству "Локомотива" были предложены несколько вариантов, но они эти варианты не приняли. Уже на флажке пошли разговоры про бонусы... В этой финансовой гонке мы участвовать не намерены.

Миранчук хочет у нас играть. Мы в ожидании следующего трансферного окна. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Serjinio

Taiga42=============== Потому что болельщики его с самого раннего возраста на руках носили, как смену Лоськову, поэтому если он мужик, то должен сказать своё мнение, а не нервно "курить в сторонке"......

12:28

П_о_в_а_р

Taiga42 Serjinio.... А почему что то должен говорить Миранчук?? он что баба базарная есть агент для этого и потом это дело касается только его ----------------------------------- Кого касается то "только его"? Миранчука, или агента?)

12:27

Ботаникум

А летом... придёт "Звенит" и Лёша М. "захочет" играть за "питерзонов", ибо у "газпрёмских" бабла больше, чем у "рубинско-татарских"!!!

12:25

Taiga42

Serjinio.... А почему что то должен говорить Миранчук?? он что баба базарная есть агент для этого и потом это дело касается только его

12:04

sb1006

Миранчук хочет играть там, где больше будут платить. "Локо", "Рубин" или ещё какая команда - какая разница .

11:51

Serjinio

А что скажет на это сам Миранчук? Или у него язык в одном месте застрял?!

11:42

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