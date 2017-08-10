Игру "Зенита" со "Спартаком" посмотрели более 3,5 миллиона телезрителей

Матч 4-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" посмотрели более 3,5 миллиона телезрителей. Встреча состоялась 6 августа в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

– На время игры трансляция стала самой рейтинговой из программ на национальных каналах: ее смотрели 13,6% всех телезрителей. Это в четыре раза больше привычной аудитории, которая включает телеканал в период с 19:25 до 22:00, – сообщили ТАСС в пресс-службе федерального канала.

Матч смотрели 3,56 млн телезрителей, игра транслировалась более чем на 30 стран мира, еще в 150 странах она попала в новостные ленты. Наибольший интерес встреча вызвала в Санкт-Петербурге (33,9% от общей телеаудитории), также высокие рейтинги трансляции были зафиксированы в Барнауле (29,1%) и Красноярске (25,8%). В Москве матч смотрели 14,9% телезрителей.

Также эта игра стала самой посещаемой среди домашних матчей "Зенита" в российской истории, на стадион пришли 53 359 зрителей.