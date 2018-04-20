12:05 20 апреля | Футбол — РФПЛ

Игроков "Спартака" на матч с "Ахматом" выведут дети с синдромом Дауна

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Участники матча 27-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ахмат" примут участие в благотворительной акции "Футбол во благо" и "Мир равных возможностей", сообщает официальный Твиттер красно-белых. Перед игрой футболистов "Спартака" выведут на поле дети с синдромом Дауна из группы по футболу благотворительного фонда "Синдром любви". 

Акция организована "Спартаком", фан-клубом "Спартак-Москва" и инициативной группой болельщиков "Спартаковцы".

Матч "Спартак" - "Ахмат" состоится 23 марта, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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EstStar

хорошая акция, все мы люди.

17:01 20 апреля

Пиитерец

А Дениска Глушаков будет выводить или выводиться?

16:19 20 апреля

ДжЫмкО

А вот так любимый спартаковскими болельщиками сегодняшний именинник не очень любил таких детей)

15:14 20 апреля

_Я_против_Астротерфа_

символично...

15:06 20 апреля

ЗЮК:

Ulyan1979,чтобы думать-нужно иметь мозг.

14:44 20 апреля

ЗЮК:

EnsiferumSP,зачем ты так о себе и своём муже?

14:43 20 апреля

Ulyan1979

ну что вы развопились ? никто и не думал высмеивать больных детишек . только , мой любимый Спартак . так как это правда . а ты дон рифму наверное сам знаешь , прежде чем кого-то оскорблять , на себя посмотри .

14:16 20 апреля

EnsiferumSP

23 апреля, может быть? И символично-то как... Дауны выводят долбодыров, 2-й раз профукавших Великому Тосно!

14:10 20 апреля

Don

Ulyan1979, igornet -два дебила это сила))) Такое простое изречение, но как полностью характеризует вас)))

13:21 20 апреля

ЗЮК:

Модератор,как можно не удалять недоумков,высмеивающих болезни?Или ты удаляешь только тех,кто тебе лично не нравится?Это не повод для шуток.

12:53 20 апреля

баламошка

Хорошая акция. Многие в России к инвалидам как к чумным относятся, в сторону шарахаются.

12:43 20 апреля

Ulyan1979

после матча с лесовиками , нужно было написать : дети выведут даунов из Спартака.

12:36 20 апреля

igornet

И это очень знаково для нашего чемпионата!

12:23 20 апреля

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