Игроков "Спартака" на матч с "Ахматом" выведут дети с синдромом Дауна

Участники матча 27-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ахмат" примут участие в благотворительной акции "Футбол во благо" и "Мир равных возможностей", сообщает официальный Твиттер красно-белых. Перед игрой футболистов "Спартака" выведут на поле дети с синдромом Дауна из группы по футболу благотворительного фонда "Синдром любви".

Акция организована "Спартаком", фан-клубом "Спартак-Москва" и инициативной группой болельщиков "Спартаковцы".

Матч ⚽️ #СпартакАхмат будет особенным: футболисты и болельщики примут участие в акции #ФУТБОЛВОБЛАГО и #МИРРАВНЫХВОЗМОЖНОСТЕЙ



Перед игрой дети с синдромом Дауна из группы по футболу благотворительного фонда "Синдром любви" выведут игроков #Спартак’а на поле @otkritiearena. pic.twitter.com/fAqqglC35K – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 апреля 2018 г.

Матч "Спартак" - "Ахмат" состоится 23 марта, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.