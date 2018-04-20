Игроков "Спартака" на матч с "Ахматом" выведут дети с синдромом Дауна

Участники матча 27-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ахмат" примут участие в благотворительной акции "Футбол во благо" и "Мир равных возможностей", сообщает официальный Твиттер красно-белых. Перед игрой футболистов "Спартака" выведут на поле дети с синдромом Дауна из группы по футболу благотворительного фонда "Синдром любви".
Акция организована "Спартаком", фан-клубом "Спартак-Москва" и инициативной группой болельщиков "Спартаковцы".
Матч ⚽️ #СпартакАхмат будет особенным: футболисты и болельщики примут участие в акции #ФУТБОЛВОБЛАГО и #МИРРАВНЫХВОЗМОЖНОСТЕЙ– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 апреля 2018 г.
Перед игрой дети с синдромом Дауна из группы по футболу благотворительного фонда "Синдром любви" выведут игроков #Спартак’а на поле @otkritiearena. pic.twitter.com/fAqqglC35K
Матч "Спартак" - "Ахмат" состоится 23 марта, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
EstStar
хорошая акция, все мы люди.
17:01 20 апреля
Пиитерец
А Дениска Глушаков будет выводить или выводиться?
16:19 20 апреля
ДжЫмкО
А вот так любимый спартаковскими болельщиками сегодняшний именинник не очень любил таких детей)
15:14 20 апреля
_Я_против_Астротерфа_
символично...
15:06 20 апреля
ЗЮК:
Ulyan1979,чтобы думать-нужно иметь мозг.
14:44 20 апреля
ЗЮК:
EnsiferumSP,зачем ты так о себе и своём муже?
14:43 20 апреля
Ulyan1979
ну что вы развопились ? никто и не думал высмеивать больных детишек . только , мой любимый Спартак . так как это правда . а ты дон рифму наверное сам знаешь , прежде чем кого-то оскорблять , на себя посмотри .
14:16 20 апреля
EnsiferumSP
23 апреля, может быть? И символично-то как... Дауны выводят долбодыров, 2-й раз профукавших Великому Тосно!
14:10 20 апреля
Don
Ulyan1979, igornet -два дебила это сила))) Такое простое изречение, но как полностью характеризует вас)))
13:21 20 апреля
ЗЮК:
Модератор,как можно не удалять недоумков,высмеивающих болезни?Или ты удаляешь только тех,кто тебе лично не нравится?Это не повод для шуток.
12:53 20 апреля
баламошка
Хорошая акция. Многие в России к инвалидам как к чумным относятся, в сторону шарахаются.
12:43 20 апреля
Ulyan1979
после матча с лесовиками , нужно было написать : дети выведут даунов из Спартака.
12:36 20 апреля
igornet
И это очень знаково для нашего чемпионата!
12:23 20 апреля