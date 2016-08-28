Игроки "Зенита" получили три выходных

Игроки "Зенита" отправились в сборные, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Николас Ломбертс и Аксель Витсель приглашены в сборную Бельгии, Луиш Нету – Португалии, Жулиану – Бразилии, Роберт Мак – Словакии, Вукашин Йованович – Сербии, Лука Джорджевич – Черногории.

Приглашение в сборную России для участия в товарищеских матчах против Турции и Ганы получили Юрий Жирков, Олег Шатов и Артем Дзюба. Однако участие форварда в этих встречах под вопросом.

Игроки, не задействованные в матчах сборных, после игры 5-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (3:0) получили три дня отдыха. Команда возобновит тренировки в среду.