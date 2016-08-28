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Игроки "Зенита" получили три выходных

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Суббота. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Амкар" - 3:0. В игре Артем ДЗЮБА (№22).Дзюба сам попросил замену, его участие в матчах сборной под вопросом

Игроки "Зенита" отправились в сборные, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Николас Ломбертс и Аксель Витсель приглашены в сборную Бельгии, Луиш НетуПортугалии, ЖулиануБразилии, Роберт МакСловакии, Вукашин ЙовановичСербии, Лука ДжорджевичЧерногории.

Приглашение в сборную России для участия в товарищеских матчах против Турции и Ганы получили Юрий Жирков, Олег Шатов и Артем Дзюба. Однако участие форварда в этих встречах под вопросом.

Игроки, не задействованные в матчах сборных, после игры 5-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (3:0) получили три дня отдыха. Команда возобновит тренировки в среду.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/08/28/igroki-zenita-otpravilis-v-natsionalnye-sbornye/

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