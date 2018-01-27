Игроки "Зенита" почтили память жертв блокады минутой молчания

"Зенит" в Твиттере опубликовал фотографию игроков команды, которые во время сбора в ОАЭ минутой молчания память жертв блокады. Напомним, 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда.

Сбор В ОАЭ продлится до 29 января. Третий этап подготовки питерцев ко второй части сезона пройдет с 2 по 13 февраля в Турции. Первый официальный матч в 2018 году сине-бело-голубые проведут 15 февраля - в первом матче 1/16 финала Лиги Европы они в сыграют с "Селтиком".