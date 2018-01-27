17:14 | Футбол — РФПЛ

Игроки "Зенита" почтили память жертв блокады минутой молчания

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"Зенит" в Твиттере опубликовал фотографию игроков команды, которые во время сбора в ОАЭ минутой молчания память жертв блокады. Напомним, 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда.

Сбор В ОАЭ продлится до 29 января. Третий этап подготовки питерцев ко второй части сезона пройдет с 2 по 13 февраля в Турции. Первый официальный матч в 2018 году сине-бело-голубые проведут 15 февраля - в первом матче 1/16 финала Лиги Европы они в сыграют с "Селтиком".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gruzovik62

Показушники... там нет коренных Ленинградцев! Что они про город знают?...

18:13