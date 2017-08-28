Игроки "Зенита", не вызванные в сборные, получили четыре выходных

Игроки "Зенита" отправились в расположение своих национальных сборных, которые в течение ближайших недель проведут очередные матчи, информирует официальный сайт питерцев.

Вратарь Андрей Лунев прибудет в расположение сборной позже остальных игроков после консультации в одной из зарубежных медицинских клиник. Кроме того, в сборную России отправился Далер Кузяев.



Защитник Бранислав Иванович присоединится к сборной Сербии, которая в рамках квалификации к чемпионату мира в России встретится с Молдавией и Ирландией; Эмилиано Ригони и Леандро Паредес – к сборной Аргентины, которой предстоят матчи с Уругваем и Венесуэлой. Кристиан Нобоа вызван в сборную Эквадора – команда сыграет с Бразилией и Перу.



Игроки, не вызванные в сборные, возобновят тренировки в Санкт-Петербурге после четырехдневного перерыва.