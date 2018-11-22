19:49 | Футбол — РПЛ

Игроки "Урала" отрепетировали, как будут праздновать голы "Локомотиву". Сколько мячей они забьют?

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"Урал" прибыл в Москву, где в пятницу состоится матч 15-го тура премьер-лиги против "Локомотива". Екатеринбургский клуб провел тренировку, на которой футболисты отрепетировали, как будут праздновать голы в ворота железнодорожников.

Завтра день матча "Локомотив" - "Урал". Наши футболисты прибыли в Москву и провели предматчевую тренировку, на которой они не только готовились к поединку, но и отрепетировали, как будут праздновать свои забитые мячи, - сообщается в официальном Инстаграме "Урала".

"Урал" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. "Локомотив" с 25 баллами располагается на третьей строчке.

Локомотив - Урал

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